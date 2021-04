Roma. Picchia violentemente la compagna e la sequestra in casa: lei chiede aiuto ai passanti, ecco cosa è successo (Di giovedì 29 aprile 2021) Ha Picchiato la compagna di 23 anni, l’ha presa a calci e pugni e poi, come se non bastasse, l‘ha sequestrata in casa. E’ successo ieri pomeriggio a Roma, in via Adersen, zona Torrevecchia. Leggi anche: Ladispoli, accoltella la compagna e la lascia agonizzante per terra: «Se parli ti ammazzo» Picchia la compagna e la sequestra in casa Prima la lite per futili motivi, l’ha aggredita e Picchiata con calci e pugni, poi è uscito dall’appartamento chiudendo a chiave il portone. Lasciando la compagna lì, di fatto sequestrandola in casa. A finire in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona è stato un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Hato ladi 23 anni, l’ha presa a calci e pugni e poi, come se non bastasse, l‘hata in. E’ieri pomeriggio a, in via Adersen, zona Torrevecchia. Leggi anche: Ladispoli, accoltella lae la lascia agonizzante per terra: «Se parli ti ammazzo»lae lainPrima la lite per futili motivi, l’ha aggredita eta con calci e pugni, poi è uscito dall’appartamento chiudendo a chiave il portone. Lasciando lalì, di fattondola in. A finire in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona è stato un ...

Advertising

repubblica : Video shock: picchia disabile 12enne mentre i coetanei la incitano. Identificati 17 minorenni del branco - CorriereCitta : Roma. Picchia violentemente la compagna e la sequestra in casa: lei chiede aiuto ai passanti, ecco cosa è successo - radioromait : Roma, picchia la ex e distrugge casa: era ricercato per applicazione braccialetto elettronico - CorriereCitta : Roma, picchia alcuni passanti poi scappa in auto e provoca un incidente: ecco cosa è successo - mad_musika : RT @rep_roma: Picchia la moglie mentre i figli sono collegati in Dad, chiusa l'inchiesta sul presidente del consiglio municipale di Ciampin… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Picchia Il Milan è senza 'garra': neanche un'ammonizione nelle ultime tre gare... 'Vince' Theo ? Nella classifica dei cartellini il Milan è decimo, 70 gialli come la Roma. Guida la ... Chi picchia più duro? ? Theo protagonista anche riguardo i falli: è in testa per quelli subiti (71, ...

Lonardo: "Legge Zan? Non convince nè me nè amici omosessuali" Non si picchia un essere umano a prescindere, in quanto essere umano, e non perché gay o disabile o ...veramente saremo tutti uguali non avremo più bisogno della gay street accanto al Colosseo a Roma, ...

Roma, picchia la compagna incinta per farla abortire: arrestato un 22enne Fanpage.it Picchia la compagna e la sequestra in casa: choc al Quartaccio Arrestato un 43enne con precedenti: in passato aveva maltrattato una sua ex Nel corso di una lite scoppiata in casa per futili motivi ha picchiato la compagna 23enne prendendola a calci e pugni, poi è ...

Milan, ma cosa succede? Neanche un'ammonizione nelle ultime tre gare... Neanche un giallo nelle ultime tre partite: da un lato c’è la prudenza per la lunga lista di diffidati (sei), dall’altro può essere indice di una rabbia agonistica venuta meno. Il più sanzionato? Theo ...

'Vince' Theo ? Nella classifica dei cartellini il Milan è decimo, 70 gialli come la. Guida la ... Chipiù duro? ? Theo protagonista anche riguardo i falli: è in testa per quelli subiti (71, ...Non siun essere umano a prescindere, in quanto essere umano, e non perché gay o disabile o ...veramente saremo tutti uguali non avremo più bisogno della gay street accanto al Colosseo a, ...Arrestato un 43enne con precedenti: in passato aveva maltrattato una sua ex Nel corso di una lite scoppiata in casa per futili motivi ha picchiato la compagna 23enne prendendola a calci e pugni, poi è ...Neanche un giallo nelle ultime tre partite: da un lato c’è la prudenza per la lunga lista di diffidati (sei), dall’altro può essere indice di una rabbia agonistica venuta meno. Il più sanzionato? Theo ...