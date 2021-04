Mutui al 100% per i giovani, l’ipotesi sul tavolo di Draghi: così le banche non avranno più scuse per negare il prestito agli under 35 (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel 1962 un giovane operaio con uno stipendio di 50 mila lire al mese poteva permettersi di comprare un appartamento in un quartiere residenziale di Roma, impegnando “solo” il 50% della sua retribuzione, nell’arco di 21 anni. Nel 1972 allo stesso lavoratore per comprare un appartamento analogo sarebbero serviti 19 anni. Oggi, a un giovane che guadagna 1.600 euro netti al mese, per comprare lo stesso appartamento servirebbero 41 anni. Questi numeri, messi in fila dalla piattaforma di investimenti Ener2Crowd, fanno capire quanto sia diventato difficile per gli under 35 accedere al mercato immobiliare. Per garantire il diritto alla casa bisogna garantire il diritto al lavoro, il diritto a un equo compenso e, non ultimo, il diritto di accesso al credito. Su tutti questi punti il governo Draghi ha promesso di intervenire, e per quanto riguarda proprio ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel 1962 un giovane operaio con uno stipendio di 50 mila lire al mese poteva permettersi di comprare un appartamento in un quartiere residenziale di Roma, impegnando “solo” il 50% della sua retribuzione, nell’arco di 21 anni. Nel 1972 allo stesso lavoratore per comprare un appartamento analogo sarebbero serviti 19 anni. Oggi, a un giovane che guadagna 1.600 euro netti al mese, per comprare lo stesso appartamento servirebbero 41 anni. Questi numeri, messi in fila dalla piattaforma di investimenti Ener2Crowd, fanno capire quanto sia diventato difficile per gli35 accedere al mercato immobiliare. Per garantire il diritto alla casa bisogna garantire il diritto al lavoro, il diritto a un equo compenso e, non ultimo, il diritto di accesso al credito. Su tutti questi punti il governoha promesso di intervenire, e per quanto riguarda proprio ...

