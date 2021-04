Metro Exodus Enhanced Edition PC (Di giovedì 29 aprile 2021) Metro Exodus Enhanced Edition farà la sua comparsa su PC durante il prossimo mese ed ecco tutti i dettagli sulla versione basata su tecnologia Ray Tracing. – Feature, requisiti, disponibilità, lancio In passato la casa di sviluppo 4A Games ha rivelato l’interesse nel rilasciare una versione “aggiornata” del capitolo “Metro Exodus” dell’iconica saga. L’idea dietro il progetto riguardava il potenziamento del sistema grafico portando una nuova qualità visiva e dei rendering complessi e al tempo stesso fluidi sia su PC che su Console. vedrà il supporto diretto alla tecnologia Ray Tracing dando una nuova veste grafica e un elevato numero di frame per secondo. Come anche 4A Games tiene a puntualizzare: il gioco sarà una versione “stand-alone” vista la sua complessa realizzazione e la ... Leggi su windowsinsiders (Di giovedì 29 aprile 2021)farà la sua comparsa su PC durante il prossimo mese ed ecco tutti i dettagli sulla versione basata su tecnologia Ray Tracing. – Feature, requisiti, disponibilità, lancio In passato la casa di sviluppo 4A Games ha rivelato l’interesse nel rilasciare una versione “aggiornata” del capitolo “” dell’iconica saga. L’idea dietro il progetto riguardava il potenziamento del sistema grafico portando una nuova qualità visiva e dei rendering complessi e al tempo stesso fluidi sia su PC che su Console. vedrà il supporto diretto alla tecnologia Ray Tracing dando una nuova veste grafica e un elevato numero di frame per secondo. Come anche 4A Games tiene a puntualizzare: il gioco sarà una versione “stand-alone” vista la sua complessa realizzazione e la ...

