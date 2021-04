Messi | rinnovo e poi Inter Miami | l’indiscrezione dall’Argentina

(Di giovedì 29 aprile 2021)rinnoverà con il Barcellona e a fine contratto si trasferirà all’di David Beckham:Leorinnoverà con il Barcellona e a fine contratto si trasferirà all’di David Beckham. È questa, secondo TV3. «ha ottenuto l’ok dal Barcellona per lasciare il club dopo l’ultimobiennale fino al 2023 di lasciare il club a fine contratto per accasarsi all’di Beckham e finire la carriera negli USA come ha sempre sognato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Alessandrolux : Barcellona e Messi, prove di accordo: le condizioni per il rinnovo - - gilnar76 : Rinnovo Messi Barcellona: mossa ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Rinnovo Messi Barcellona: mossa scaccia crisi della Pulce - - infoitsport : Rinnovo Messi, il Barcellona prova ad accelerare per trovare l’accordo - junews24com : Calciomercato, PSG o Barça? Messi ha deciso il futuro - -

Ultime Notizie dalla rete : Messi rinnovo

Nel giorno della presunta apertura suldi Leo, il Barcellona si fa clamorosamente sorprendere dal Granada al Camp Nou, fallendo il sorpasso in vetta alla Liga. Decisive le due reti ospiti giunte al 65 con Machis e al 79 con ...Le trattative per ildel contratto tra il padre del fuoricasse argentino, Jorge, e il presidente catalano, Joan Laporta , sembrerebbero in dirittura finale, ma con dei paletti ben ...È quello che afferma l'emittente TVE, che nel suo notiziario odierno ha parlato delle trattative per il rinnovo del contratto dell'argentino.Venirsi incontro per amore: il legame tra Lionel Messi e Barcellona, che sembrava in crisi sino a pochi mesi fa, pare essersi ricompattato tutto d'un tratto, ...