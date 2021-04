LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: Colbrelli resiste in salita e brucia tutti in volata (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SONNY Colbrelli 17.38 La nostra DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per essere rimasti con noi e alla prossima! 17.35 La gara è stata meno selettiva del previsto a causa del forte vento contrario sulla salita finale, La Vue-Des-Alpes. Ottimo il bilancio per gli italiani: vittoria di tappa, tre azzurri in top-10 e sette nel gruppo dei migliori. Masnada, Cattaneo e Caruso restano ampiamente in corsa per un posto nelle posizioni nobili della classifica generale, peraltro. 17.33 Questi trentasei sono i corridori che facevano parte del gruppo di testa, Rohan Dennis resta leader della classifica generale 17.30 La top-36 della tappa odierna: 01 Sonny Colbrelli Bahrain ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI SONNY17.38 La nostrafinisce qua, grazie per essere rimasti con noi e alla prossima! 17.35 La gara è stata meno selettiva del previsto a causa del forte vento contrario sullafinale, La Vue-Des-Alpes. Ottimo il bilancio per gli italiani: vittoria di, tre azzurri in top-10 e sette nel gruppo dei migliori. Masnada, Cattaneo e Caruso restano ampiamente in corsa per un posto nelle posizioni nobili della classifica generale, peraltro. 17.33 Questi trentasei sono i corridori che facevano parte del gruppo di testa, Rohan Dennis resta leader della classifica generale 17.30 La top-36 dellaodierna: 01 SonnyBahrain ...

