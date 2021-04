Gresini Racing Team | la moglie di Fausto nuova amministratrice delegata

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nadia Padovani,di, è ladell’azienda di Faenza: sostituirà il marito acquisendone il titolo diowner eprincipal del. Anche i figli della coppia, Lorenzo e Luca, saranno protagonisti, con il primo che sarà coinvolto soprattutto nella parte amministrativa dell’azienda, mentre il secondo avrà un ruolo più sportivo e già da Jerez sarà presente in circuito per seguire la squadra. Con l’intera famiglia a bordo a dare continuità all’azienda, il sogno nel cassetto didi tornare alla MotoGP comeindipendente diventerà realtà a partire dal 2022, come già previsto dal contratto stipulato con Dorna al termine ...