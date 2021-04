Green pass, via libera dall'Europa Ma i medici si rifiutano di firmarlo (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Parlamento europeo ha adottato la proposta della Commissione europea per il certificato verde digitale che favorirà gli spostamenti all'interno dell'Ue. Hanno votato a favore 540 deputati; 119 contro e 31 astenuti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Parlamento europeo ha adottato la proposta della Commissione europea per il certificato verde digitale che favorirà gli spostamenti all'interno dell'Ue. Hanno votato a favore 540 deputati; 119 contro e 31 astenuti. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Key4biz : #GreenPass e obbligo #vaccini per sanitari, l'intervista a @GCerrinaFeroni, vicepresidente Autorità Garante protezi… - borghi_claudio : @Pietro_Otto Garavaglia non vuole nessun patentino vaccinale. Vuole il green pass per poter a0rire le frontiere ai… - borghi_claudio : @Theskeptical_ Sul green pass è stata una lunga discussione, come ho detto c'erano pro e contro. Le modifiche al te… - borrillo62 : RT @CristinaMoscow: Il green pass Ue, dai test gratis alla clausola per lo Sputnik. Vi interessa capire come funziona? Volete saper se lo S… - Z3r0Rules : RT @gustinicchi: La @LegaSalvini di @matteosalvinimi ha: 1) VOTATO IL RECOVERY FUND 2) SALVATO ESPERANZA DE ESCOBAR 3) APPROVATO IL GREEN… -