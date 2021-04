Gazzetta: il futuro di Paratici sarà deciso a giugno, per ora è affiancato da Cherubini (Di giovedì 29 aprile 2021) La permanenza di Fabio Paratici nella dirigenza della Juventus è tutt’altro che certa. Ma se sarà addio, sarà la Juventus a deciderlo. In una riunione a fine giugno. Per ora il dirigente resta al suo posto, anche se affiancato da Cherubini, diventato più presente negli affari della prima squadra. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il suo destino si comprenderà quasi sicuramente a fine stagione, dopo la chiusura del campionato, quando la Juve saprà se giocherà la Champions nel 2021-22”. È ancora presto per discuterne. “La società e il responsabile dell’area sportiva si guarderanno negli occhi e decideranno ma certo, in quella decisione gran parte della responsabilità sarà della Juve. Paratici non chiederà di andare via, starà al club ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) La permanenza di Fabionella dirigenza della Juventus è tutt’altro che certa. Ma seaddio,la Juventus a deciderlo. In una riunione a fine. Per ora il dirigente resta al suo posto, anche seda, diventato più presente negli affari della prima squadra. Ladello Sport scrive: “Il suo destino si comprenderà quasi sicuramente a fine stagione, dopo la chiusura del campionato, quando la Juve saprà se giocherà la Champions nel 2021-22”. È ancora presto per discuterne. “La società e il responsabile dell’area sportiva si guarderanno negli occhi e decideranno ma certo, in quella decisione gran parte della responsabilitàdella Juve.non chiederà di andare via, starà al club ...

