Dottoressa precipita con l’auto nel locale caldaia dell’ospedale Volo di oltre 3 metri | le immagini impressionanti

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un incidente spaventoso si è verificato nella mattinata di giovedì 29 aprile. Una donna a bordo di un Suv è infatti caduta all’interno di un vano interrato. Questo vano è utilizzato per lo stoccaggio delle scorie del polo oncologico del nosocomio e si trova nelle vicinanze di una zona destinata al parcheggio delle vetture. Al momento non è chiarissima la dinamica del sinistro, anche se una primissima ricostruzione dei fatti è stata ipotizzata dalle forze dell’ordine. Alla guida della macchina protagonista dello spettacolare incidente c’era un medico di 53 anni. Pare che si sia resa artefice di una manovra non proprio corretta, che l’ha fattare. Lalavora proprio nell’ospedale in questione e sembra che prima sia finita su un marciapiede. Successivamente c’è stato il violento scontro contro un muro, che ...

Forse per un errore in fase di manovra o per un'avaria improvvisa ai freni, laha perso il controllo della sua Bmw mentre percorreva una rampa (tragitto che compie ogni giorno) finendo ...- - > Soccorsi immediati Sul posto sono intervenuti per primi i colleghi sanitari della, che si sono sincerati delle sue condizioni. Poco dopo la professionista, che doveva cominciare il ...Singolare incidente questa mattina a Lecce, di fronte al posteggio del Reparto Oncologico. Una Bmx X3 è precipitata all'interno di un locale caldaia, alla guida c'era una dottoressa di Racale ...LECCE- Una manovra sbagliata o una distrazione. Sono bastati pochi secondi e l’auto, una Bmw, è precipitata in un fossato profondo circa quattro metri che si trova all’esterno [...] ...