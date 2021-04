Così l’Isis sta preparando i futuri terroristi | un esercito di 27 000 giovanissimi disposti a tutto

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ventisettemila giovani e, figli die sostenitori delancora detenuti nei campi in Siria, 600 dei quali sono cittadini europei, – i potenziali “foreign fighters di ritorno” – si stanno addestrando per diventare la nuova ondataca che dovrebbe portare sangue e morte in Occidente. È l’Eu Isa, l’European Union Institute for security studies, l’Agenzia di politica estera, di sicurezza e di difesa dell’Ue, a mettere in guardia, in un dettagliato rapporto, come lo Stato islamico pianifica il suo futuro allevando le nuove leve del terrore. Un futuro che, come è già evidente da tempo, non è stato per nulla compromesso dalla perdita del territorio in Siria e Iraq .dunque si rinnova, cambia strategia. E modifica anche la narrazione della jihad. Il rapporto ...