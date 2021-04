Catello Maresca candidato della destra? Ecco i consigli di Amedeo Laboccetta

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNAPOLI –, volto storiconapoletana. Lei vuole una commissione parlamentare d’inchiesta sulla giustizia. “Sto raccogliendo le firme per una petizione popolare. E’ necessaria”. La lettura del libro di Palamara e Sallusti “Il sistema”, non ciò che gli è capitato personalmente, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Il libro di Palamara e Sallusti chiude una trilogia”. Parte prima. “Fabrizio Cicchitto, “L’uso politicogiustizia”. Correva l’anno 2006?. Parte seconda. “Mi devo autocitare: nel 2015 diedi alle stampe “Almirante, Berlusconi, Fini, Tremonti, Napolitano, la vita è un incontro” nel quale descrissi l’azione determinantemagistratura per far cadere il governo Berlusconi nel 2011. ...

Tutti questi possibili candidati di centrosinistra, secondo un sondaggio realizzato da Quorum per il Sussidiario.net, supererebbero i probabili avversari del centrodestra, Catello Maresca, della ... Parlando poi delle altre ipotesi in campo, alcune già in stato avanzato come quella di Paolo Damilano, imprenditore del barolo, a Torino, o il magistrato Catello Maresca a Napoli (senza però l'... NAPOLI – Amedeo Laboccetta, volto storico della destra napoletana. Lei vuole una commissione parlamentare d'inchiesta sulla giustizia. "Sto raccogliendo le firme per una petizione popolare. E' necessaria ... Sono sempre più insistenti le voci di Bertolaso come candidato del centrodestra a sindaco di Roma. La Meloni può essere il vero ostacolo per la discesa in campo dell'ex capo della Protezione Civile?