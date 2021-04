Caos Green Pass, ennesimo flop del governo! Esplodono le domande ai medici che si rifiutano di rlasciarlo (Di giovedì 29 aprile 2021) Sembra una barzelletta dalla risata dolceamara, ma non lo è. Come al solito non sono capaci nemmeno di portare avanti le misure di cui loro stessi sono stati promotori accaniti. Prima sollevano un polverone, sono pronti a difendere senza badare ad alcuna logica quello che ritengono essere la via da perseguire (calpestando diritti costituzionali), però poi all’atto pratico rimangono vittime delle loro stesse battaglie. Insomma, un po’ come farsi lo sgambetto da soli. “L’agognato Green Pass” considerato da alcuni come “indispensabile salvacondotto che apre le porte a viaggi, vacanze, concerti, eventi sportivi”, scrive tra le sue righe La Repubblica (poiché hanno fatto credere, i signori al governo, che questo pezzo di carta potesse essere la chiave per aprire magicamente tutte le porte). Dicevamo, o meglio spiegava il quotidiano: “L’agognato ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 29 aprile 2021) Sembra una barzelletta dalla risata dolceamara, ma non lo è. Come al solito non sono capaci nemmeno di portare avanti le misure di cui loro stessi sono stati promotori accaniti. Prima sollevano un polverone, sono pronti a difendere senza badare ad alcuna logica quello che ritengono essere la via da perseguire (calpestando diritti costituzionali), però poi all’atto pratico rimangono vittime delle loro stesse battaglie. Insomma, un po’ come farsi lo sgambetto da soli. “L’agognato” considerato da alcuni come “indispensabile salvacondotto che apre le porte a viaggi, vacanze, concerti, eventi sportivi”, scrive tra le sue righe La Repubblica (poiché hanno fatto credere, i signori al governo, che questo pezzo di carta potesse essere la chiave per aprire magicamente tutte le porte). Dicevamo, o meglio spiegava il quotidiano: “L’agognato ...

Advertising

giangoSGV : Caos Green Pass, ennesimo flop del governo! Esplodono le domande ai medici che si rifiutano di rlasciarlo - Il Para… - Latrinaeuropa : RT @IlPrimatoN: L'avvertimento della Fimmg ai medici di base: 'Non rilasciate il #GreenPass in attesa di maggiori chiarimenti' https://t.c… - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: L'avvertimento della Fimmg ai medici di base: 'Non rilasciate il #GreenPass in attesa di maggiori chiarimenti' https://t.c… - ItalicaTestudo : RT @IlPrimatoN: L'avvertimento della Fimmg ai medici di base: 'Non rilasciate il #GreenPass in attesa di maggiori chiarimenti' https://t.c… - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: L'avvertimento della Fimmg ai medici di base: 'Non rilasciate il #GreenPass in attesa di maggiori chiarimenti' https://t.c… -