BPER | garanzia GACS su titoli senior di cartolarizzazione di sofferenze SUMMER

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) –Banca ha reso noto di aver ricevuto comunicazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dell’avvenuta concessione delladello Stato () suidelladi, il cui valore nominale è pari a 85,4 milioni di euro, con decreto del 15 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 aprile 2021 e dall’Ufficio Centrale del bilancio del MEF in data odierna. Ladello Stato sui, interamente detenuti dal GruppoBanca, è effettiva a valere dalla data del decreto (15 aprile 2021), comunica la banca, la quale evidenzia che evidenzia inoltre che la situazione contabile ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BPER garanzia

ilmessaggero.it

Ladello Stato sui titoli senior, interamente detenuti dal GruppoBanca, è effettiva a valere dalla data del decreto (15 aprile 2021), comunica la banca, la quale evidenzia che ...Ma proprio il ruolo del premier suona a principaleper i mercati per l'utilizzo dei ... La Banca inglese consiglia di sovrappesare in portafoglio (overweight) anche(target price rivisto ...(Teleborsa) - BPER Banca ha reso noto di aver ricevuto comunicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), dell'avvenuta concessione della garanzia dello Stato (GACS) sui titoli.Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha presieduto oggi un Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, nel corso del quale ha sottoscritt ...