Billie Eilish stritolata da un serpente nel nuovo video Your Power

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il terzo singolo estratto dall’album Happier Than Ever diè tra noi. Nel, uscito poche ore fa superando già i 4 milioni di visualizzazioni,si mostra sul cucuzzulo di una montagna mentre unsi avvolge intorno a lei. Una ballad indie-folk che riecheggia gli ultimi lavori di Lana Del Rey. La cantante ha voluto descriverla così: Fra tutte quelle che ho scritto, questa è una delle mie canzoni preferite. Mi sento vulnerabile pubblicando questa canzone perché mi è molto cara. Ha a che fare con varie situazioni di cui siamo stati tutti testimoni o che abbiamo vissuto in prima persona. Spero che possa ispirare un cambiamento. Cercate di non abusare del vostro potere. Il fenomenoè attualmente una ...

In attesa dell'annunciato Oscar 2022 grazie a No Time to Die,torna nei negozi con l'attesissimo nuovo disco, Happier Than Ever, dal 30 luglio fuori ovunque e oggi lanciato dal primo inedito estratto. Your Power , potente ballad chitarra e voce con ..."Fra tutte quelle che ho scritto, questa è una delle mie canzoni preferite". Con queste paroleha lanciato pochi minuti fa il video di Your Power , il nuovo estratto dall'album Happier Than Ever che uscirà il 30 luglio. È diretto dae girato a Simi Valley, California. "Mi ...La superstar della musica mondiale Billie Eilish torna con un nuovo singolo, una delle 16 tracce di Happier than ever, in uscita a luglio, di cui aveva condiviso un'anteprima sui suoi canali social uf ...Il concerto di Billie Eilish in programma il 17 luglio 2021 agli I-Days di Milano è stato cancellato. Rimborsi e info utili.