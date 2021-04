Arturo Brachetti | chi è | età | carriera | moglie | figli

Leggi su puglia24news

(Di giovedì 29 aprile 2021)è un attore, mago e trasformista di grande successo che piace molto al pubblico. Lui questa sera, giovedì 29 aprile, sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Italiana per l’autismo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Torino il 13 ottobre 1957, ha 63 anni e quest’anno ne compirà 64. Il suo segno zodiacale è quello della Bilancia. La sua passione per la comicità ed il trasformismo si è manifestata casualmente. L’uomo mentre studiava all’Istituto salesiano della sua città si appassiona, grazie ad un prete, al trasformismo e così decide di seguire questa strada. E così ben presto ...