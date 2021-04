Voli di Stato, numero di viaggi “record” per Casellati: 124 in un anno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 124 i Voli di Stato effettuati dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati da maggio 2020 ad oggi con il velivolo dell’Aeronautica militare a sua disposizione. A riportarlo è un articolo pubblicato su Repubblica e firmato da Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, che sono entrati in possesso del registro di volo del Falcon in uso alla presidente del Senato. Dei Voli presenti nel registro, 97 sono stati effettuati sulla rotta Roma-Venezia, per consentire il rientro a casa della presidente. Nel corso dell’estate, invece il velivolo ha compiuto per sei volte il tragitto tra Roma e Alghero, in Sardegna, dove Casellati è stata in vacanza, come riporta la stampa locale. Un primo viaggio viene effettuato il 18 agosto, un altro una settimana dopo, il 25. Citando fonti di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 124 idieffettuati dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Albertida maggio 2020 ad oggi con il velivolo dell’Aeronautica militare a sua disposizione. A riportarlo è un articolo pubblicato su Repubblica e firmato da Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, che sono entrati in possesso del registro di volo del Falcon in uso alla presidente del Senato. Deipresenti nel registro, 97 sono stati effettuati sulla rotta Roma-Venezia, per consentire il rientro a casa della presidente. Nel corso dell’estate, invece il velivolo ha compiuto per sei volte il tragitto tra Roma e Alghero, in Sardegna, doveè stata in vacanza, come riporta la stampa locale. Un primoo viene effettuato il 18 agosto, un altro una settimana dopo, il 25. Citando fonti di ...

