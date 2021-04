Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 aprile 2021)DEL 28 APRILEORE 1705 FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INICIDENTE RISOLTO PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA A SALARIA RIPERCUSSIONI CON CODE SULLA FLAMINIA DA GROTTA ROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. POSSIBILI RITARDI PER LA LINEA S13 TERMINI SAXA RUBRA CODE SULLA TANGENAZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA ...