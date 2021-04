Uomini e Donne 28 aprile, le anticipazioni di oggi del Trono classico e del Trono over (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa succede nella puntata di oggi, mercoledì 28 aprile, di Uomini e Donne? La domanda è ricorrente tra i fan del programma di Maria De Filippi. Dopo l’appuntamento di oggi completamente dedicata al Trono over, la puntata di oggi dovrebbe vedere protagonisti i due tronisti Massimiliano e Giacomo. Il primo sta continuando la conoscenza di Eugenia, Vanessa e Federica. Cone le prime due il rapporto di conoscenza sembra essere molto più intimo, con Federica invece, l’ultima arrivata in studio, oltre a un grande trasporto fisico non sembra esserci altro. Per questo Massimiliano potrebbe decidere di eliminarla per dedicarsi completamente alle altre due. Anche Giacomo, nonostante abbia deciso di continuare solo con due corteggiatrici, sembra ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa succede nella puntata di, mercoledì 28, di? La domanda è ricorrente tra i fan del programma di Maria De Filippi. Dopo l’appuntamento dicompletamente dedicata al, la puntata didovrebbe vedere protagonisti i due tronisti Massimiliano e Giacomo. Il primo sta continuando la conoscenza di Eugenia, Vanessa e Federica. Cone le prime due il rapporto di conoscenza sembra essere molto più intimo, con Federica invece, l’ultima arrivata in studio, oltre a un grande trasporto fisico non sembra esserci altro. Per questo Massimiliano potrebbe decidere di eliminarla per dedicarsi completamente alle altre due. Anche Giacomo, nonostante abbia deciso di continuare solo con due corteggiatrici, sembra ...

Advertising

reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - poliziadistato : #28aprile Giornata mondiale della #salute e #sicurezza sul #lavoro. Il personale sanitario della… - m_diamante : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra al webinar su salute e sicurezza:dossier sull’amianto rende l’idea di quanto le istituzioni abbiano sottova… - eliseograsso : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra al webinar su salute e sicurezza:dossier sull’amianto rende l’idea di quanto le istituzioni abbiano sottova… -