Tapiri di Striscia la Notizia | i 10 personaggi che ne hanno ricevuti di più

Il 27 aprile si è festeggiata la giornata mondiale del Tapiro, il mammifero a cui Striscia la Notizia ha dedicato il famosissimo premio televisivo. Il tg satirico ieri ha reso noti i 10 personaggi che hanno ricevuto più Tapiri d'oro nella storia del programma. La regina incontrastata di questa classifica è Belen Rodriguez con ben 30 statuette dorate, secondo posto per Fiorello con 25, medaglia di bronzo per Cassano con 16 e appena fuori dal podio Barbara d'Urso con 13.

