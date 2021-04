Sì del Parlamento | ora a tappe forzate infrastrutture | opere green e riforme

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Alessandra Severini Via libera delal Piano di ripresa e resilienza. La Camera ha approvato con 442 voti favorevoli la risoluzione a sostegno del governo, il Senato ha detto sì c on 224 ...

Advertising

TeresaBellanova : Riforme, investimenti, nuove generazioni, donne, Mezzogiorno: è da qui che passano i pieni diritti di cittadinanza… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - Ettore_Rosato : Replica senza fronzoli del presidente #Draghi, entrando nel merito delle questioni poste dal Parlamento, racconta c… - raffamelzi : RT @ZanAlessandro: Questo ennesimo rinvio causato dal Presidente Ostellari ha superato ogni limite, eviti di rendersi ridicolo davanti al P… - esseffesse : RT @vitalbaa: PNRR, il ritorno del vincolo esterno -

Ultime Notizie dalla rete : del Parlamento

Alessandra Severini Via liberaal Piano di ripresa e resilienza. La Camera ha approvato con 442 voti favorevoli la risoluzione a sostegnogoverno, il Senato ha detto sì c on 224 voti a favore, 16 contrari e 21 ...I Parlamentari romani non si aspettavano un simile trattamento per Roma nel Recovery Plan presentato dal presidenteconsiglio Mario Draghi in. All'internopiano per la ripresa e ...Altrimenti - ha detto- sarà difficilissimo spendere queste risorse. Draghi ha ripercorso le sei missioni del Piano di ripresa e resilienza ed ha sottolineato l'importanza delle riforme. (TG La7) Il ...Continua lo scontro sul coprifuoco. La Camera con 48 favorevoli, 233 contrari e 8 astenuti ha respinto l’ordine del giorno, presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, che impegnava l’esecutivo ...