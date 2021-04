Recovery illusorio senza nuova classe dirigente (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’accostamento, da parte di alcuni media nazionali e internazionali, di Mario Draghi ad Alcide De Gasperi non deve stupire. Il fondatore della Democrazia Cristiana, nel secondo dopoguerra, avviò la ricostruzione dell’Italia indicandone le priorità. L’attuale premier, in alcuni passaggi del suo discorso in Parlamento, ha indicato la rotta ad un Paese tramortito dalla pandemia e desideroso di ripartire. Tecnologie, green, inclusione sociale ma anche, più prosaicamente, un lavoro e una casa per i giovani, più infrastrutture per accrescere la competitività dell’Italia, una sanità migliore che prevenga le pandemie anziché rincorrere i virus. Tutto questo dovrebbe prendere forma nei prossimi anni grazie al Pnrr, con i quasi 250 miliardi di risorse europee in parte a fondo perduto in parte sotto forma di prestito. Ma, come ha acutamente osservato il presidente del Consiglio, l’attesa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’accostamento, da parte di alcuni media nazionali e internazionali, di Mario Draghi ad Alcide De Gasperi non deve stupire. Il fondatore della Democrazia Cristiana, nel secondo dopoguerra, avviò la ricostruzione dell’Italia indicandone le priorità. L’attuale premier, in alcuni passaggi del suo discorso in Parlamento, ha indicato la rotta ad un Paese tramortito dalla pandemia e desideroso di ripartire. Tecnologie, green, inclusione sociale ma anche, più prosaicamente, un lavoro e una casa per i giovani, più infrastrutture per accrescere la competitività dell’Italia, una sanità migliore che prevenga le pandemie anziché rincorrere i virus. Tutto questo dovrebbe prendere forma nei prossimi anni grazie al Pnrr, con i quasi 250 miliardi di risorse europee in parte a fondo perduto in parte sotto forma di prestito. Ma, come ha acutamente osservato il presidente del Consiglio, l’attesa ...

