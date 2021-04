Provincia di Latina, boom di controlli da parte dei Carabinieri: ecco tutte le operazioni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oggi a Pontinia, i Carabinieri della compagnia di Latina nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e le sostanze stupefacenti, nonché al rispetto delle disposizioni antiassembramento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19; deferivano in stato di libertà un 43enne residente Pontinia. L’uomo è stato trovato alla guida di un auto sprovvisto di patente e si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici. Il 43 enne è stato inoltre veniva sanzionato per violazione della normativa anticovid poichè fermato, senza giustificato motivo, oltre l’orario serale consentito. Nel medesimo contesto operativo venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sottoposta in seguito a sequestro, un 39enne di Acerra (Na) trovato in possesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oggi a Pontinia, idella compagnia dinel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e le sostanze stupefacenti, nonché al rispetto delle disposizioni antiassembramento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19; deferivano in stato di libertà un 43enne residente Pontinia. L’uomo è stato trovato alla guida di un auto sprovvisto di patente e si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici. Il 43 enne è stato inoltre veniva sanzionato per violazione della normativa anticovid poichè fermato, senza giustificato motivo, oltre l’orario serale consentito. Nel medesimo contesto operativo venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sottoposta in seguito a sequestro, un 39enne di Acerra (Na) trovato in possesso ...

