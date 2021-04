Nine Perfect Strangers | il teaser con Nicole Kidman

(Di mercoledì 28 aprile 2021)su Hulu si preannuncia come la prossima serie televisiva di successo. Lo show è basato sul romanzo della scrittrice Liane Moriarty, autrice di Big Little Lies da cui è stata tratta l’acclamata serie omonima, vincitrice di parecchi premi, tra Emmy e Golden Globe. Quali sono i motivi per cuisarà un successo? Lo spettacolo è interpretato anche da, che ha interpretato Celeste in Big Little Lies con immenso successo di critica e un Emmy Award. Inoltre, lo spettacolo stesso ha il DNA di Big Little Lies: melodramma ad alto rischio, colpi di scena, un cast di serie A e un mistero avvincente che ti terrà incollato da un episodio all’altro. Il primo trailer è appena uscito ed è buono. Controlla ...

cornofrancesca : Ho appena aggiunto Nine Perfect Str... alla mia raccolta! #tvtime - FranciGattuso : Ho appena aggiunto Nine Perfect Str... alla mia raccolta! #tvtime - Think_movies : "Nine Perfect Strangers": Nicole Kidman protagonista del Teaser Trailer Ufficiale della miniserie Hulu… - OptiMagazine : #NinePerfectStrangers, dal creatore di #BigLittleLies, debutta alla cerimonia degli #Oscars2021 con un'inquietante… - Cosmopolitan_IT : La nuova serie con Nicole Kidman è hype totale

Hulu ha diffuso sul suo canale di YouTube il primo teaser trailer diStrangers , l'attesissima serie televisiva che vede protagoniste Nicole Kidman e Melissa McCarthy , i cui episodi arriveranno sulla piattaforma in streaming nei prossimi mesi (ancora non ...Presentata in anteprima durante l'edizione numero 93 degli Oscar,Stranger è la nuova scommessa di Hulu e di David Kelly, lo showrunner della fortunata Big Little Lies . Una serie frutto di un connubio che ha già funzionato molto bene in passato. Basata ...Ecco il primo teaser trailer di Nine Perfect Strangers, la serie Hulu con protagoniste Nicole Kidman, Regina Hall e Melissa McCarthy.Presentata in anteprima durante l'edizione numero 93 degli Oscar, Nine Perfect Stranger è la nuova scommessa di Hulu e di ...