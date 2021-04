Napoli Party di compleanno al ristorante con 19 persone | Polizia interrompe la festa e chiude tutto

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: Napoli, party tra adolescenti in un appartamento: interviene la polizia - solelunainfo : DolceGabbana - Compagnia SoleLuna - @dolcegabbana #compagniasoleluna #party #concerti #festa Dolce&Gabbana #napoli… - Armata11657052 : #mellos #exrosmello raga ma isola party è registrato? Perché stasera gioca il Napoli...non so cosa vedermi? Ceh...ci sono poi le repliche? - Patty_Scermino : Quindi stasera ci sta la partita del Napoli, l'isola, Zelletta Dayane e gli Ipants all'isola party... no ma niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Party

Fanpage.it

...il cuore della città partenopea e la casa - simbolo protagonista di film come L'oro di, ... This content is created and maintained by a third, and imported onto this page to help users ...... la Fipe chiede una deroga per la concessione del suolo pubblico ? Covid, ravea Caltanissetta: la polizia denuncia 21 persone ? Contrabbando di sigarette daa Palermo: 10 arresti '...Il Cagliari recupera un titolare per la trasferta importantissima di Napoli, in programma domenica alle ore 15 al Maradona.Rispetto allo scorso campionato di Serie A il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (+13) insieme al Milan. Male Juve e Lazio.