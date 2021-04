Morte improvvisa per epilessia: scoperte le possibili cause (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una nuova ricerca della University of Virginia School of Medicine ha fatto luce sulla causa n. 1 dei decessi per epilessia, suggerendo una risposta a lungo ricercata: il motivo per cui alcuni pazienti muoiono inaspettatamente a seguito di una crisi epilettica. I ricercatori hanno scoperto che un certo tipo di crisi epilettica è associata alla Morte improvvisa in un modello di epilessia studiato sul topo e che la Morte si è verificata solo quando c’è un’insufficienza indotta dalle convulsioni dell’apparato respiratorio. La nuova scoperta aiuterà gli scienziati nei loro sforzi per sviluppare modi per prevenire la Morte improvvisa inaspettata nell’epilessia. Sulla base delle loro ricerche, il team UVA ha già identificato potenziali approcci per ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una nuova ricerca della University of Virginia School of Medicine ha fatto luce sulla causa n. 1 dei decessi per, suggerendo una risposta a lungo ricercata: il motivo per cui alcuni pazienti muoiono inaspettatamente a seguito di una crisi epilettica. I ricercatori hanno scoperto che un certo tipo di crisi epilettica è associata allain un modello distudiato sul topo e che lasi è verificata solo quando c’è un’insufficienza indotta dalle convulsioni dell’apparato respiratorio. La nuova scoperta aiuterà gli scienziati nei loro sforzi per sviluppare modi per prevenire lainaspettata nell’. Sulla base delle loro ricerche, il team UVA ha già identificato potenziali approcci per ...

Advertising

QuotidianPost : Morte improvvisa per epilessia: scoperte le possibili cause - sebastianoVio : RT @Code2Works: Fun fact: Il tasso è un albero altamente velenoso, le bacche in particolare. La tassina ha effetti narcotici e paralizzanti… - brongosalvatore : RT @Code2Works: Fun fact: Il tasso è un albero altamente velenoso, le bacche in particolare. La tassina ha effetti narcotici e paralizzanti… - Chrisrokk771 : RT @Code2Works: Fun fact: Il tasso è un albero altamente velenoso, le bacche in particolare. La tassina ha effetti narcotici e paralizzanti… - Code2Works : Fun fact: Il tasso è un albero altamente velenoso, le bacche in particolare. La tassina ha effetti narcotici e para… -