Massimo Giletti lascia La7 per tornare a Rai2? La Rai: “L’argomento è sul tavolo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Massimo Giletti lascia La7 per tornare a Viale Mazzini, direzione Rai2? La notizia ha iniziato a circolare da qualche giorno, il conduttore di “Non è l’Arena” sarebbe pronto per un nuovo impegno sulla rete diretta da Ludovico Di Meo: “Mai come in questi momenti infatti il giornalista piemontese pare ad un passo (o poco più) dal suo ritorno fra le braccia di mamma Rai”, si legge sul sito Tvblog. Giletti potrebbe occupare il giovedì sera con un talk show, una serata storica che ora è alle prese con il flop di ascolti di “Anni 20”, il programma condotto da Francesca Parisella con Alessandro Giuli, fermo addirittura sotto il 2% di share. Esperimento fallito e destinato alla chiusura, come accaduto in passato a molti altri, in una fascia che dopo l’uscita di Michele Santoro ha sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)La7 pera Viale Mazzini, direzione? La notizia ha iniziato a circolare da qualche giorno, il conduttore di “Non è l’Arena” sarebbe pronto per un nuovo impegno sulla rete diretta da Ludovico Di Meo: “Mai come in questi momenti infatti il giornalista piemontese pare ad un passo (o poco più) dal suo ritorno fra le braccia di mamma Rai”, si legge sul sito Tvblog.potrebbe occupare il giovedì sera con un talk show, una serata storica che ora è alle prese con il flop di ascolti di “Anni 20”, il programma condotto da Francesca Parisella con Alessandro Giuli, fermo addirittura sotto il 2% di share. Esperimento fallito e destinato alla chiusura, come accaduto in passato a molti altri, in una fascia che dopo l’uscita di Michele Santoro ha sempre ...

