Maradona, “la sua morte poteva essere evitata”: la perizia sul corpo dell’ex calciatore (Di mercoledì 28 aprile 2021) La morte di Diego Armando Maradona poteva essere evitata. È questa la conclusione della perizia medica sul corpo del Pibe de oro avvenuta il 25 novembre scorso. Adesso il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, i medici che avevano in cura l’ex calciatore, rischiano l’accusa di omicidio colposo. “I suoi occhi sono gonfi come un seno”, è una delle frasi incriminate, riferita da una persona che accudiva Maradona al neurochirurgo Luque il 22 novembre scorso, tre giorni prima del decesso. Secondo l’autopsia il gonfiore era il segnale che Maradona era in una condizione di ritenzione idrica a causa dell’insufficienza cardiaca, ignorata dai medici, che l’ha portato alla morte qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladi Diego Armando. È questa la conclusione dellamedica suldel Pibe de oro avvenuta il 25 novembre scorso. Adesso il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, i medici che avevano in cura l’ex, rischiano l’accusa di omicidio colposo. “I suoi occhi sono gonfi come un seno”, è una delle frasi incriminate, riferita da una persona che accudivaal neurochirurgo Luque il 22 novembre scorso, tre giorni prima del decesso. Secondo l’autopsia il gonfiore era il segnale cheera in una condizione di ritenzione idrica a causa dell’insufficienza cardiaca, ignorata dai medici, che l’ha portato allaqualche ...

