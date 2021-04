Lo Stato se ne frega degli anziani truffati (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ho dato un’occhiata alla posta indesiderata e ho trovato una mail che mi comunicava che c’erano 350mila euro in bitcoin depositati su un conto a mio nome. Cavolo! Grazie!!! Non capita tutti i giorni di ricevere tanti soldi da uno sconosciuto senza aver fatto niente per meritarli. Ma subito sotto trovo un’altra mail che mi comunica l’accredito di altri 150mila euro, poi c’è una terza mail da 200 mila euro, una da 50mila e poi 320mila, 17mila… faccio due conti e supero il milione di euro! Non male come inizio della giornata. Dopo un attimo mi sveglio dal sogno e mi rendo conto che è una truffa. Evidentemente c’è ancora gente talmente sprovveduta da cascarci, visto che di queste mail ne vengono spedite ogni giorno a migliaia. Ma la rete è piena di questi trabocchetti. C’è l’eredità di un tuo lontano cugino morto in circostanze misteriose in Senegal, sono 400mila euro di lascito… ma per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ho dato un’occhiata alla posta indesiderata e ho trovato una mail che mi comunicava che c’erano 350mila euro in bitcoin depositati su un conto a mio nome. Cavolo! Grazie!!! Non capita tutti i giorni di ricevere tanti soldi da uno sconosciuto senza aver fatto niente per meritarli. Ma subito sotto trovo un’altra mail che mi comunica l’accredito di altri 150mila euro, poi c’è una terza mail da 200 mila euro, una da 50mila e poi 320mila, 17mila… faccio due conti e supero il milione di euro! Non male come inizio della giornata. Dopo un attimo mi sveglio dal sogno e mi rendo conto che è una truffa. Evidentemente c’è ancora gente talmente sprovveduta da cascarci, visto che di queste mail ne vengono spedite ogni giorno a migliaia. Ma la rete è piena di questi trabocchetti. C’è l’eredità di un tuo lontano cugino morto in circostanze misteriose in Senegal, sono 400mila euro di lascito… ma per ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Lo Stato se ne frega degli anziani truffati [di @JacopoFo LEGGI] - ilfattoblog : Lo Stato se ne frega degli anziani truffati [di @JacopoFo LEGGI] - geolele : @mondisommersi1 @1987_Lorenza Ti dico francamente che non mi frega una mazza! Per colpa di Agnelli e di quei tifosi… - chuckbassSun : Sono stato cliente #Apple per 10 anni, onestamente dopo le ultime cagate tipo cuffie, caricatore e via dicendo cr… - pezslaugh : Ma che ve frega a voi che la #Casellati ha preso 120 volte l'aereo di stato -