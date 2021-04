La Regina toglie il lutto ma non dimentica: l’omaggio sul cuore per Filippo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono ancora impresse nelle nostre menti le immagini di una donna piccola e ricurva su se stessa, nella maestosa cappella di Windsor. Quelle della granitica Regina Elisabetta, di nero vestita e con il volto segnato dalla tristezza, che traspariva nonostante la mascherina d’ordinanza. Da quel 10 aprile, data in cui si sono celebrate le esequie del suo amato Principe Filippo, sono trascorse poche settimane ma per sua Maestà è già tempo di tornare al lavoro. Molti avevano ipotizzato che la morte di Filippo potesse segnare in qualche modo la fine del regno di Elisabetta, ma Sua Maestà ha smentito completamente l’ipotesi di un repentino passaggio di consegne al figlio Carlo (o al nipote William, a seconda delle “scuole di pensiero”). Adesso, però, i sudditi hanno potuto finalmente vederla in tutto il suo splendore. Sul profilo Instagram ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono ancora impresse nelle nostre menti le immagini di una donna piccola e ricurva su se stessa, nella maestosa cappella di Windsor. Quelle della graniticaElisabetta, di nero vestita e con il volto segnato dalla tristezza, che traspariva nonostante la mascherina d’ordinanza. Da quel 10 aprile, data in cui si sono celebrate le esequie del suo amato Principe, sono trascorse poche settimane ma per sua Maestà è già tempo di tornare al lavoro. Molti avevano ipotizzato che la morte dipotesse segnare in qualche modo la fine del regno di Elisabetta, ma Sua Maestà ha smentito completamente l’ipotesi di un repentino passaggio di consegne al figlio Carlo (o al nipote William, a seconda delle “scuole di pensiero”). Adesso, però, i sudditi hanno potuto finalmente vederla in tutto il suo splendore. Sul profilo Instagram ...

