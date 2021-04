KTM X Bow | ipotesi debutto nel DTM

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo la MotoGP, la KTM potrebbe esplorare la frontiera del DTM con la X Bow. Secondo le indiscrezioni che girano in Germania, la casa di Mattinghofen starebbe valutando l’ingresso nella serie tedesca, da poco convertitasi alla GT3. La vettura di partenza sarebbe la X Bow GT2, la quale dovrebbe essere modificata per ottemperare al regolamento tecnico. E ci sarebbe anche una possibile data d’esordio, il 5 settembre, data del round del Red Bull Ring. Proprio la casa di bibite energetiche di Dietrich Mateschitz potrebbe dare una mano al costruttore, come partner economico. Ma ci sono degli ostacoli da superare, e non sono cose di poco conto. DTM 2021: GT3 scelta azzeccata. O forse no KTM X Bow: è fattibile ilnel DTM? Dal punto di vista tecnico, la X Bow non è una GT3. La vettura, sviluppata dalla Reiter Engineering su base della X Bow stradale, ha ...