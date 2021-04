Influencer espulsi dall’Indonesia per uno scherzo diventato virale

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Unoveramente stupido veicolato tramite social che è costato caro ai due protagonisti,dal paese dalle autoriutà competenti. Questo è quello che hanno fatto Josh Paler Lin, content creator americano-taiwanese che ha più di 325 mila follower su Instagram, e Leia Se (Lisha). I due, per lomascherina, si sono filmati in un primo momento mentre provavano a entrare in un supermercato con lei senza mascherina, vedendosi negato l’accesso. In seguito sono tornati in macchina e lui – spiegando quello che stavano facendo a favore della fotocamera – ha dipinto sulla sua faccia una finta mascherina per vedere se all’ingresso ci sarebbero cascati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niluh Djelantik (@niluhdjelantik) LEGGI ANCHE >>> L’allarmismo dei ...

Due influencer di Instagram sono finite sotto l'occhio del ciclone per un video che mostra uno di loro che dipinge una mascherina chirurgica blu sul viso dell'altro per aggirare le linee guida Covid e ...