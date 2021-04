Il Senato boccia la mozione di sfiducia presentata da FdI contro Speranza. Salvini non asseconda la Meloni ma vuole comunque una Commissione d’inchiesta sul Piano pandemico (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nuova bocciatura in Parlamento per Fratelli d’Italia. Dopo il No di ieri alla Camera, all’ordine del giorno che prevedeva l’abolizione del coprifuoco, l’Aula del Senato ha respinto oggi – con 221 contrari, 29 favorevoli e 3 astenuti -, la mozione presentata dal partito guidato da Giorgia Meloni contro il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Continueremo a non dare tregua a questo governo – aveva scritto questa mattina su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni a proposito della stessa mozione – finché la follia del coprifuoco non sarà abolita, anche andando contro tutto e tutti. Oggi, in Aula, si voterà la mozione di Fratelli d’Italia per sfiduciare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nuovatura in Parlamento per Fratelli d’Italia. Dopo il No di ieri alla Camera, all’ordine del giorno che prevedeva l’abolizione del coprifuoco, l’Aula delha respinto oggi – con 221 contrari, 29 favorevoli e 3 astenuti -, ladal partito guidato da Giorgiail ministro della Salute, Roberto. “Continueremo a non dare tregua a questo governo – aveva scritto questa mattina su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgiaa proposito della stessa– finché la follia del coprifuoco non sarà abolita, anche andandotutto e tutti. Oggi, in Aula, si voterà ladi Fratelli d’Italia perre il ...

