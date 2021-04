Giovani Dem: bene carta intenti, ora coinvolgere i ragazzi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Siamo felici che prosegua il dialogo tra le forze del centrosinistra per costruire un fronte largo e plurale contro le destre. Ci auguriamo che con questa carta di intenti si avvii un confronto aperto e trasparente in tutti i territori, nessuno escluso, che metta al centro le proposte per la citta’ e che promuova un vero rinnovamento, anche nell’eventualita’ delle primarie ad ogni livello”. E’ quanto fa sapere Agostino Biondo, Segretario Romano dei Giovani Democratici. “Noi Giovani democratici- si legge- non possiamo tirarci indietro: siamo a disposizione per dare vita ad un solido gruppo di Giovani amministratori sia per la citta’ che per i municipi, per aiutare il centrosinistra a trovare una nuova capacita’ propulsiva, di cui sentiamo impellente bisogno.” “Di fronte a questa sfida, siamo in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Siamo felici che prosegua il dialogo tra le forze del centrosinistra per costruire un fronte largo e plurale contro le destre. Ci auguriamo che con questadisi avvii un confronto aperto e trasparente in tutti i territori, nessuno escluso, che metta al centro le proposte per la citta’ e che promuova un vero rinnovamento, anche nell’eventualita’ delle primarie ad ogni livello”. E’ quanto fa sapere Agostino Biondo, Segretario Romano deiDemocratici. “Noidemocratici- si legge- non possiamo tirarci indietro: siamo a disposizione per dare vita ad un solido gruppo diamministratori sia per la citta’ che per i municipi, per aiutare il centrosinistra a trovare una nuova capacita’ propulsiva, di cui sentiamo impellente bisogno.” “Di fronte a questa sfida, siamo in ...

