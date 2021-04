FIFA 21 | EA Sports perderà la licenza del Napoli a partire dalla stagione 2022 2023

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella giornata di oggi Konami e la SSChanno ufficializzato una partnership di lunga durata che permetterà alla software house giapponese di utilizzare in esclusiva i diritti del club partenopeo a. Ciò significa che EAnon potrà includere i loghi ed il nome delnel roster ufficiale di23 e in tutte le modalità in esso incluse. Dopo ladella Juventus e della Roma, i fan della serie dovranno rinunciare anche alladel. Comunicato Ufficiale Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di collaborazione di lunga durata con la Società Sportiva Calcio ...

Fa specie, comunque, che si ricami così apertamente sulle microtransazioni in ore frenetiche per quanto riguarda invece un altro alfiere del settore,21 . EAè stata infatti accusata di ...Londra - Il protagonista dello scontro tra Uefa/e la Super League non e' stato lo sport, i giocatori, oppure i tifosi. E' stata solo la finanza. proprietario del Milan, Kroenke...Problemi in Fifa 21: i server vanno offline per alcuni problemi, arriva la segnalazione di Electronic Arts. Tutte le novità.Le sue dichiarazioni. «Camavinga è un ottimo giocatore, molto giovane, a 18 anni ha dimostrato tanto per la sua età. Non credo che sarà alla portata dei club italiani» Bruno Satin, agente FIFA, ha ril ...