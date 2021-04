Fdi | Figliomeni | rette mense | interrogazione su mancata sospensione

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “A seguito di segnalazioni delle famiglie che lamentano il fatto che, a differenza di quanto annunciato dalla Sindaca Raggi in merito alladel pagamento delleper gli asili nido, per lescolastiche gestite da Roma Capitale e per il servizio di trasporto degli alunni, nella realta’ gli stanno pervenendo gli avvisi di pagamento senza neppure la presenza di sgravi o riduzione dei costi.” “Come per altri ambiti, alla politica degli annunci della Sindaca Raggi del 15 marzo scorso, la realta’ sta presentando un altro conto alle povere famiglie romane gia’ provate dalla pandemia che, oltre ad aver vissuto il disagio della scuola chiusa, si vedono costretti a pagare servizi mai ricevuti.” “Continueremo, incessantemente, a porre in essere ogni iniziativa utile a smontare la propaganda elettorale che la Giunta ...

Advertising

CauSerafina : @Figliomeni_FdI @FratellidItalia @virginiaraggi SIAMO TUTTI CONTRO LA DIRETTIVA BOLKESTEIN, ANCHE LE GUIDE ITALIANE - Yamenzofz8 : @Figliomeni_FdI @virginiaraggi @FratellidItalia La sinistra sta distruggendo il nostro paese. - laurocardoni : @Figliomeni_FdI @cpetacci @virginiaraggi @FratellidItalia ...cercammijio de'nunaffa'troppo casino che la RAGGI e' i… - Figliomeni_FdI : Ci opporremo con ogni mezzo legittimo alla decisione di @virginiaraggi di non operare alcuna deroga all'applicazion… - D__Sale : @Figliomeni_FdI @FratellidItalia È una #VERGOGNA !! -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Figliomeni

RomaDailyNews

...che sta per mettere in ginocchio 12.000 attività e le relative famiglie in un momento tragico dal punto di vista economico e commerciale per la pandemia in corso.' Lo dichiara Francesco...Lo dichiara in una nota Francesco, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Nel suo delirio di onnipotenza da fine impero - aggiunge - la ...Roma - "Nel Consiglio straordinario di oggi pomeriggio ci opporremo con tutti i mezzi a disposizione alla decisione della Sindaca Raggi di non operare ...Roma - "La ben nota situazione epidemiologica che stiamo affrontando, tra le tante criticita' che ha lasciato alle nostre spalle, vi e' quella di aver ...