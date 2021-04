Ex brigatisti arrestati a Parigi: un atto di giustizia atteso per quasi 50 anni (Di mercoledì 28 aprile 2021) La vicenda di ex brigatisti e ex terroristi condannati per delitti di sangue e poi riparati in Francia sotto la protezione della dottrina mitterand mi ha toccato fin dall’inizio della carriera quando, arrivato alla prefettura di Arezzo, conobbi il prefetto Stanislao Pietrostefani. Dopo due giorni l’assassinio del commissario Calabresi da parte di Lotta continua, di cui Giorgio, il figlio del prefetto, era uno dei dirigenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021) La vicenda di exe ex terroristi condannati per delitti di sangue e poi riparati in Francia sotto la protezione della dottrina mitterand mi ha toccato fin dall’inizio della carriera quando, arrivato alla prefettura di Arezzo, conobbi il prefetto Stanislao Pietrostefani. Dopo due giorni l’assassinio del commissario Calabresi da parte di Lotta continua, di cui Giorgio, il figlio del prefetto, era uno dei dirigenti L'articolo proviene da Firenze Post.

