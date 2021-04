Daydreamer anticipazioni 29 aprile: Can ha un ricordo dopo lite con Sanem (Di mercoledì 28 aprile 2021) Televisione Sanem è sempre più intenzionata a far ritornare la memoria a Divit, ed è per questo che lo porta sulla scogliera ed inizia a litigare con lui. Can ha un breve ricordo. Pubblicato su 28 aprile 2021 La popolare soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno torna giovedì 29 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Nel nuovo appuntamento Sanem si impegna sempre più nel far tornare la memoria a Can Divit, ma i ricordi del fotografo sembrano persi in una nebbia fittissima. dopo l’incidente automobilistico, infatti, Can riesce a ricordare solo fatti avvenuti molto tempo addietro, ma non quelli avvenuti l’anno prima. La sua mente ha completamente cancellato ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Televisioneè sempre più intenzionata a far ritornare la memoria a Divit, ed è per questo che lo porta sulla scogliera ed inizia a litigare con lui. Can ha un breve. Pubblicato su 282021 La popolare soap opera turca– le ali del sogno torna giovedì 292021 alle 16,40 circa su Canale 5. Nel nuovo appuntamentosi impegna sempre più nel far tornare la memoria a Can Divit, ma i ricordi del fotografo sembrano persi in una nebbia fittissima.l’incidente automobilistico, infatti, Can riesce a ricordare solo fatti avvenuti molto tempo addietro, ma non quelli avvenuti l’anno prima. La sua mente ha completamente cancellato ...

