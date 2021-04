Cyberpunk 2077 si aggiorna alla versione 1.22, ecco cosa fa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo due importanti aggiornamenti di Cyberpunk 2077, stiamo lentamente aspettando la prossima grande patch per il gioco, ma CD Projekt RED non è inattivo e ha già rilasciato un nuovo hotfix per il suo titolo. L'elenco delle modifiche include, tra gli altri, miglioramenti alla versione console del gioco. L'aggiornamento 1.22 corregge alcuni bug presenti in diverse missioni e per quanto riguarda la grafica, la nuova patch corregge i problemi di compenetrazione degli NPC. Oltre a questo è stata migliorata la gestione della memoria e le prestazioni delle GPU per il rendering di pelle e abiti. Per quanto riguarda le console nello specifico, per Xbox One sono state ottimizzate GPU ed ESRAM, mentre per PlayStation 5 è stata migliorata la gestione della memoria. Lo studio di sviluppo sta ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo due importantimenti di, stiamo lentamente aspettando la prossima grande patch per il gioco, ma CD Projekt RED non è inattivo e ha già rilasciato un nuovo hotfix per il suo titolo. L'elenco delle modifiche include, tra gli altri, miglioramenticonsole del gioco. L'mento 1.22 corregge alcuni bug presenti in diverse missioni e per quanto riguarda la grafica, la nuova patch corregge i problemi di compenetrazione degli NPC. Oltre a questo è stata migliorata la gestione della memoria e le prestazioni delle GPU per il rendering di pelle e abiti. Per quanto riguarda le console nello specifico, per Xbox One sono state ottimizzate GPU ed ESRAM, mentre per PlayStation 5 è stata migliorata la gestione della memoria. Lo studio di sviluppo sta ...

TotiRiccardo : RT @Alessandreew: ?? Hotfix 1.22 per Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, console e Stadia! ???Questo aggiornamento risolve i problemi più s… - tech_gamingit : Cyberpunk 2077 si aggiorna: Le migliorie della patch 1.22 in italiano - oOShinobi777Oo : Cyberpunk 2077 si aggiorna: Le migliorie della patch 1.22 in italiano - GioNextplayer : RT @Alessandreew: ?? Hotfix 1.22 per Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, console e Stadia! ???Questo aggiornamento risolve i problemi più s… - GamingTalker : Cyberpunk 2077, rilasciata la patch 1.22: bug fix tra le novità del nuovo aggiornamento -