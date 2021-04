Covid: Romeo, 'fiducia in Draghi ma Speranza deve ascoltare tutti e cambiare' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Unità sì, ma solo sulle sue opinioni?". Lo ha chiesto Massimiliano Romeo, in aula al Senato, a Roberto Speranza nel dibattito sulle mozioni di sfiducia al ministro della Salute. "Serve un pò di buon senso, ci si confronti. Lei invece, ministro, con il carattere che ha si impunta. Ho per forza ragione io, dice. E invece bisogna usare più flessibilità", ha spiegato il capogruppo della Lega. "Anche sulle riaperture, lasciate campo libero alla Lega, riflettete. Come se le riaperture fossero di un partito solo -ha detto ancora Romeo-. Alcune decisioni, poi, sembrano prese più per non darla vinta alla Lega e a Salvini più che dettate da evidenze scientifiche. Come sui ristoranti o il coprifuoco: nessuno dice liberi tutti o zona bianca, ma se anzichè le 22 sono le 23 si può ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Unità sì, ma solo sulle sue opinioni?". Lo ha chiesto Massimiliano, in aula al Senato, a Robertonel dibattito sulle mozioni di sal ministro della Salute. "Serve un pò di buon senso, ci si confronti. Lei invece, ministro, con il carattere che ha si impunta. Ho per forza ragione io, dice. E invece bisogna usare più flessibilità", ha spiegato il capogruppo della Lega. "Anche sulle riaperture, lasciate campo libero alla Lega, riflettete. Come se le riaperture fossero di un partito solo -ha detto ancora-. Alcune decisioni, poi, sembrano prese più per non darla vinta alla Lega e a Salvini più che dettate da evidenze scientifiche. Come sui ristoranti o il coprifuoco: nessuno dice liberio zona bianca, ma se anzichè le 22 sono le 23 si può ...

