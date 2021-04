Covid: infermieri, 'vaccino dura 6 mesi? Che si fa con chi l'ha fatto a gennaio?' (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

AlexGiudetti : RT @AlexGiudetti: Focolaio Covid al Santobono, principale ospedale per l'infanzia di Napoli. I contagiati sono infermieri e sono TUTTI già… - gael99 : RT @AlexGiudetti: Focolaio Covid al Santobono, principale ospedale per l'infanzia di Napoli. I contagiati sono infermieri e sono TUTTI già… - razorblack66 : RT @AlexGiudetti: @razorblack66 @iosoioevoi Focolaio Covid al Santobono, principale ospedale per l'infanzia di Napoli. I contagiati sono i… - AlexGiudetti : @razorblack66 @iosoioevoi Focolaio Covid al Santobono, principale ospedale per l'infanzia di Napoli. I contagiati… - AntonellaSagit1 : RT @AlexGiudetti: Focolaio Covid al Santobono, principale ospedale per l'infanzia di Napoli. I contagiati sono infermieri e sono TUTTI già… -