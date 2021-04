Cosa c’è dietro all’offensiva di Letta contro Salvini. Il Pd medita sul dopo Zinga in regione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Perché Enrico Letta insiste così pervicacemente nella sua battaglia anti Matteo Salvini? Perché vuole dare vita a una maggioranza Ursula, si dice. Anche. Ma in realtà dietro alla battaglia contro la Lega del leader del Partito democratico c’è un’urgenza più immediata, Ursula e non Ursula. Al Nazareno infatti non si esclude che si vada a votare prima della scadenza naturale della legislatura. Le urne sono fissate nel 2022, o almeno di questo sono convinti al Pd. dopo aver provato a trovare una maggioranza in grado di eleggere il suo padrino politico, cioè Romano Prodi, Letta si è reso conto che ogni sforzo da questo punto di vista era vano. E ha finalmente capito che per una successione morbida a Sergio Mattarella esiste solo un nome: quello di Mario Draghi. Ma questo significa, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Perché Enricoinsiste così pervicacemente nella sua battaglia anti Matteo? Perché vuole dare vita a una maggioranza Ursula, si dice. Anche. Ma in realtàalla battagliala Lega del leader del Partito democratico c’è un’urgenza più immediata, Ursula e non Ursula. Al Nazareno infatti non si esclude che si vada a votare prima della scadenza naturale della legislatura. Le urne sono fissate nel 2022, o almeno di questo sono convinti al Pd.aver provato a trovare una maggioranza in grado di eleggere il suo padrino politico, cioè Romano Prodi,si è reso conto che ogni sforzo da questo punto di vista era vano. E ha finalmente capito che per una successione morbida a Sergio Mattarella esiste solo un nome: quello di Mario Draghi. Ma questo significa, ...

