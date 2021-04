Coprifuoco, Boschi: «Credo battaglia sulle 22 per dispetto a Lega non faccia arrabbiare Salvini, ma gli italiani» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Coprifuoco alle 22 è uno dei temi su cui all'interno della maggioranza non c'è coesione assoluta. Sono passati pochi giorni da quando Matteo Salvini aveva lanciato una petizione on line per chiedere l'abolizione del divieto di circolare dalle 22 alle 5. Una direzione che, al momento, le decisioni governative hanno rimandato a giorni migliori dal punto di vista epidemiologico. Ad oggi l'idea più accreditata che attorno a metà maggio possa esserci un nuovo check della situazione. Qualora, come si auspica, il quadro del contagio e soprattutto la pressione sui servizi sanitari dovessero palesare condizioni migliori di quelle attuali nell'esecutivo potrebbe emergere unità d'intenti rispetto quantomeno al posticipo dell'inizio del Coprifuoco, in vista di un'abolizione che potrebbe arrivare più avanti. Zona gialla e ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilalle 22 è uno dei temi su cui all'interno della maggioranza non c'è coesione assoluta. Sono passati pochi giorni da quando Matteoaveva lanciato una petizione on line per chiedere l'abolizione del divieto di circolare dalle 22 alle 5. Una direzione che, al momento, le decisioni governative hanno rimandato a giorni migliori dal punto di vista epidemiologico. Ad oggi l'idea più accreditata che attorno a metà maggio possa esserci un nuovo check della situazione. Qualora, come si auspica, il quadro del contagio e soprattutto la pressione sui servizi sanitari dovessero palesare condizioni migliori di quelle attuali nell'esecutivo potrebbe emergere unità d'intenti rispetto quantomeno al posticipo dell'inizio del, in vista di un'abolizione che potrebbe arrivare più avanti. Zona gialla e ...

Advertising

seaborn3 : RT @Affaritaliani: Italia Viva e Lega ancora a braccetto. Boschi: 'Follia il coprifuoco alle 22' - Affaritaliani : Italia Viva e Lega ancora a braccetto. Boschi: 'Follia il coprifuoco alle 22' - TV7Benevento : Covid: Boschi, 'coprifuoco alle 22 follia, no a posizioni ideologiche per dispetto Salvini'... - Pande_Monio : Non per nulla si chiama Matteo anche lui. Entrambi degli inetti scellerati. C'è da dire che il pagliaccio #renzi, d… - SimoBenini : @claudiomontar @JeanneDor4 Io devo essere proprio fessa. Ho grande casa,boschi intorno e 2 bambine per cui il copri… -