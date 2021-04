Chromecast con Google TV aggiunge il supporto al formato HDR10+

Advertising

Digital_Day : Si allarga il supporto al formato HDR10+ voluto da Samsung. Il nuovo partner è Google - cellicom : Chromecast con Google TV ha ottenuto la certificazione HDR10+ - TuttoAndroid : Chromecast con Google TV ha ottenuto la certificazione HDR10+ - love_read_books : @MediasetPlay @QuiMediaset_it @Mediasetitalia qualcuno ci ascolti e faccia qualcosa con #mediasetplayinfinity che o… - andreamusso_it : @daniel_cuello Aspè, però ora quella cosa la fa dalla tv che riceve con Chromecast. Sarà da aggiornare il driver -

Ultime Notizie dalla rete : Chromecast con

TuttoAndroid.net

...il match in tvEleven? In quel caso bisognerà avere una smart tv compatibilel'app o... Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Googleo Amazon Fire stick , ......il prossimo capitolo della celebre saga horror per via dell'offerta Stadia Premiere Edition cheil preordine o l'acquisto del gioco entro l'1:59 del 21 maggio offre in regalo unUltra ...HDR10+ technologies, l'azienda che promuove il formato HDR svilippato da Samsung, annuncia il supporto da parte di nuovi partner, tra cui Google che ha certificato Chromecast con Google TV. Il formato ...Dove vedere finale Coppa Italia Primavera, Fiorentina e Lazio si affrontano allo stadio Tardini di Parma per conquistare il trofeo ...