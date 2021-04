Che cosa sono le biblioteche delle cose (una ha appena aperto a Francoforte)

Leggi su wired

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La nuova Library of Things di(foto: Sebastian Gollnow/dpa/Ipa)Sugli scaffali, rigorosamente catalogati, non cilibri, bensì palloni da basket, barbecue, chitarre e cesoie per il giardinaggio. Da prendere in prestito – proprio come i volumi in una biblioteca – nelle Library of Things. Realtà che fanno di condivisione e sostenibilità il loro credo, evitando l’acquisto di oggetti che magari vengono usati una sola volta e poi lasciati nelle sgabuzzino a prendere polvere. L’ultima ad averè quella di, presso il Library Center Sachsenhausen, che mette a disposizione – a chiunque abbia almeno 18 anni e una tessera della biblioteca valida – cestini da picnic, strumenti musicali, amache o cacciaviti. Che posessere presi in prestito per massimo quattro settimane, senza ...