C'è carenza d'infermieri: tremano le Rsa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Manca il personale infermieristico, c'è timore per la tenuta delle case di riposo. Il grido d'allarme è delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle categorie dei pensionati e del pubblico ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Manca il personalestico, c'è timore per la tenuta delle case di riposo. Il grido d'allarme è delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle categorie dei pensionati e del pubblico ...

Nursind: 'troppe anomalie, Regione controlli concorso assunzioni infermieri' "Non è la prima volta che un concorso indetto da Estar per gli infermieri presta il fianco alle ... Con una pandemia in corso e un'endemica carenza di personale, il sistema sanitario non può permettersi ...

Non si può far fronte alla carenza di infermieri 'sostituendolo' con OSS Nurse Times Concorso infermieri: "Errori e ricorsi" Insorge il Nursind: "Quesiti mal formulati, testi sgrammaticati e anomalie. Rischio paralisi in un momento critico" ...

