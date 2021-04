Camorra | 21 arresti Via l’altarino di Sibillo | i commercianti taglieggiati erano costretti a inchinarsi e pagare

(Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ stato rimosso dalle forze dell’ordine, tra le proteste dei familiari,dedicato ad Emanuele, il capo della cosiddetta “Paranza dei bambini”, gruppo di fuoco attivo nel centro storico di Napoli nei primi anni ’10, ucciso il 2 luglio 2015 in via Oronzio Costa. La figura di, conosciuto anche con la sigla “ES17”, era diventata negli anni una sorta di “culto” per i giovani affiliati al clan attivo nel centro storico al quale è stato inferto un duro colpo con i 21eseguiti questa mattina dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, nell’ambito di indagini della Direzione distrettuale antimafia. Contestualmente è stata disposta la rimozione deldedicato a Emanuele, una struttura alta più di 2 metri realizzata all’ingresso del ...

Duro colpo al clan 'Sibillo', operante nel cuore di Napoli e reso celebre dai media come 'la paranza dei bambini', retto tra il 2013 e il 2015 dai fratelli Pasquale ed Emanuele Sibillo. I carabinieri ..., le indagini sul clan Sibillo Gli inquirenti hanno ricostruito diversi episodi avvenuti nel corso degli ultimi anni. Il controllo del territorio , da parte del clan Sibillo, sarebbe al centro ...Le vittime del racket del clan Sibillo trascinate davanti all’altare del boss Emanuele (ucciso nel 2015) e costrette a inginocchiarsi in segno ...L’altare della Madonna allestito al civico 26 di via Santissimi Filippo e Giacomo, nel cuore di Napoli, ai piedi del palazzo dove risiedono la famiglia malavitosa dei Sibillo, realizzato anche per ric ...