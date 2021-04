Brawn: “Sprint Race da testare, evento coinvolgente” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ross Brawn, ha chiarito la posizione della Formula Uno in merito alle Sprint Race. La federazione eseguirà tre “esperimenti” per comprendere gli eventuali benefici di questa novità della stagione 2021. Mercedes: salva la power unit di Bottas Ross Brawn: dove si svolgeranno le Sprint Race? Le Sprint Race avranno luogo a Silverstone e Monza. Queste sono le due tappe certe che verranno toccate dalla novità della stagione 2021. La terza tappa potrebbe essere Interlagos in occasione del gran premio del Brasile. In merito alle Sprint Race, Ross Brawn ha chiarito che è impossibile che questo tipo di format diventi un appuntamento fisso per ogni gara della stagione: “Non sono sicuro che questo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ross, ha chiarito la posizione della Formula Uno in merito alle. La federazione eseguirà tre “esperimenti” per comprendere gli eventuali benefici di questa novità della stagione 2021. Mercedes: salva la power unit di Bottas Ross: dove si svolgeranno le? Leavranno luogo a Silverstone e Monza. Queste sono le due tappe certe che verranno toccate dalla novità della stagione 2021. La terza tappa potrebbe essere Interlagos in occasione del gran premio del Brasile. In merito alle, Rossha chiarito che è impossibile che questo tipo di format diventi un appuntamento fisso per ogni gara della stagione: “Non sono sicuro che questo ...

