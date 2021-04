Bastava avere Draghi? Finalmente la Francia inizia a darci i terroristi (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'arresto dei sette ex terroristi lancia un messaggio da parte della Francia. Forse Bastava semplicemente cambiare governo? Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'arresto dei sette exlancia un messaggio da parte della. Forsesemplicemente cambiare governo?

Advertising

hopfIy : pazzesco come taehyung abbia tipo le sopracciglia perfette non gli bastava avere la una bella faccia in ogni suo tr… - Daniel55658485 : Mi bastava darti per avere quel bene che non volevi darmi - infoitinterno : Bastava avere Draghi? Perché la Francia inizia a darci i terroristi - OperationOne : @flyingb @CalaminiciM anche perché le premesse per capire che era tutta fuffa c'erano, lì, servite su un bel piatto… - louisvluve : tweet di apprezzamento per la voce di gigi hadid cioè quella ragazza ha tutto, non bastava essere figa anche la voc… -