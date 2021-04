Basket, fase 2 Serie A2 2020/2021: Napoli batte Udine, Orlandina ok a Rieti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Giornata ricca di emozioni nei mini gironi della fase 2 di Serie A2 2020/2021 di Basket. Nel girone bianco Napoli batte Udine per 71-63 e si riporta in testa al girone, vince anche Forlì contro Tortona e Torino sul campo di Scafati in serata. Passando al girone giallo, netta vittoria di Roma contro l’Urania Milano, emozioni tra Treviglio e Ferrara coi padroni di casa emiliani battuti 73-78 e successo per Verona sul parquet di Chieti 72-74. Capitolo girone azzurro: Trapani batte a domicilio Pistoia per 71-82, mentre finisce col brivido Ravenna-Piacenza: 78-77 per i romagnoli nel derby. Mantova batte invece Cento con un netto 60-74. Nel girone blu vittoria capolavoro dell’Orlandina: i siciliani vincono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Giornata ricca di emozioni nei mini gironi della2 diA2di. Nel girone biancoper 71-63 e si riporta in testa al girone, vince anche Forlì contro Tortona e Torino sul campo di Scafati in serata. Passando al girone giallo, netta vittoria di Roma contro l’Urania Milano, emozioni tra Treviglio e Ferrara coi padroni di casa emiliani battuti 73-78 e successo per Verona sul parquet di Chieti 72-74. Capitolo girone azzurro: Trapania domicilio Pistoia per 71-82, mentre finisce col brivido Ravenna-Piacenza: 78-77 per i romagnoli nel derby. Mantovainvece Cento con un netto 60-74. Nel girone blu vittoria capolavoro dell’: i siciliani vincono ...

