Apple cercò in tutti i modi di portare Flash su iPhone, ma ci rinunciò perché funzionava malissimo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il caso Apple contro Epic ha visto la deposizione di un pezzo da novanta della Apple di Steve Jobs. Scott Forstall è stato infatti chiamato a testimoniare sull’integrazione mancata di Flash all’interno di iOS, riscrivendo la storia di quel periodo... Leggi su dday (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il casocontro Epic ha visto la deposizione di un pezzo da novanta delladi Steve Jobs. Scott Forstall è stato infatti chiamato a testimoniare sull’integrazione mancata diall’interno di iOS, riscrivendo la storia di quel periodo...

Advertising

reading_apple : RT @ashcoltami: Cerco tutorial su come non piangere quando qualcuno alza la voce con te - JakeReale : Il nuovo iPad Pro vive grazie al cuore del Mac. Quali sono le implicazioni che il chip M1 potrà avere nel futuro de… - emyrddin : @AlfonsoFuggetta Quello di Apple con anche la presa per la ricarica, visto quanto il dac assorbe puoi ricaricare me… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple cercò Rita Wilson contro il produttore Scott Rudin: 'Cercò di licenziarmi perché avevo un tumore' In un caso nel 2012 mandò all'ospedale un assistente distruggendo un monitor della Apple sulla sua mano perché non era riuscito a prenotare un posto su un volo al completo. Gli impiegati hanno ...

SSN APP: da oggi le aziende sanitarie private avranno a disposizione i video - curricula dei Professionisti Sanitari. SSN APP , spiega Bria , è da qualche mese a pagamento ed è disponibile negli store di Apple e di Google: "gli incassi degli abbonamenti hanno reso possibile il perfezionamento della sezione 'Cerco/...

iPadOS e iOS 14.5, tutte le novità dell'aggiornamento Apple La Stampa In un caso nel 2012 mandò all'ospedale un assistente distruggendo un monitor dellasulla sua mano perché non era riuscito a prenotare un posto su un volo al completo. Gli impiegati hanno ...SSN APP , spiega Bria , è da qualche mese a pagamento ed è disponibile negli store die di Google: "gli incassi degli abbonamenti hanno reso possibile il perfezionamento della sezione 'Cerco/...